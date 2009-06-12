Кучма: я не умру от скромности...

«ПРиБЮТ изначально был мертворожденным дитем наивного политиканства». Такое мнение высказал бывший Президент Украины Леонид КУЧМА в интервью газете «Левый берег», опубликованном сегодня.

В частности, комментируя мнение, что если бы Партия регионов и БЮТ объединились в парламенте, то дела пошли бы на лад, Л.КУЧМА сказал: «Да ведь не о делах думали, когда задумывали, вели, прерывали, возобновляли и опять то ли прервали, то ли прекратили переговоры об этой коалиции! Если хотели бороться с кризисом, то кто им мешал дружно принимать принципиальные антикризисные законы? Кто мешает сегодня? ПРиБЮТ изначально был мертворожденным дитем наивного политиканства. Да и чисто по-житейски… Разве так уж неправы были люди, которые все время говорили ЯНУКОВИЧУ: «Остановись, не торопись, подумай!»? Словами известной песни: «Куда ты держишь путь?». Юлия уже дважды «кидала» ЮЩЕНКО. Кто мог дать гарантию, что следующим не станет ЯНУКОВИЧ?»

По словам Л.КУЧМЫ, «от всей этой затеи останется только это чуднОе слово: «ширка». Я уверен, что Леонид Макарович не хуже меня понимает, что на данном историческом этапе Президент, избранный не всенародно, а кулуарно, – это никто и звать его никак».

«Ставят в пример Германию. Может, через полвека и Украина до такого состояния дозреет, - отметил экс-Президент. - Германия шла к нынешней системе власти через оккупацию победителями во Второй мировой войне, через План Маршалла, через введенную победителями цензуру, запреты политической деятельности. По Плану Маршалла она многое получила. А нам ведь никто ничего не дает, скорее, наоборот, пытается утащить, что плохо лежит. Добавьте к этому отсутствие в Украине идеологических партий, торжество бюрократии, слабость реального гражданского общества».

На замечание журналиста, что господство бюрократии началось если не при Л.КУЧМЕ, то и не при Викторе ЮЩЕНКО, Л.КУЧМА заявил: «Тем более нужен полноценный Президент, чтобы постепенно ослаблять это господство. И отсталость, и бедность Украины тоже начались не при КУЧМЕ. Я не умру от скромности. Но вы не посмеете назвать меня хвастуном, если скажу, что принял страну с десятью тысячами процентов инфляции, а сдал – с действующей космической отраслью».

«Так может, пора возвращаться?», - спросил журналист. «(Смеется). Ты сказал», - ответил Л.КУЧМА.