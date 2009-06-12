Ющенко примет участие в специальном телемосте
08:33, 12 июня 2009Политика
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Главные темы разговора
Сегодня в 19.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте телеканала ICTV – телемосте с ведущими высшими учебными заведениями Киева, Харькова, Одессы и Черновцов.
Как сообщает пресс-служба Президента, среди главных тем разговора главы государства с будущими юристами: какая Конституция нужна Украине, как народ может руководить властью, может ли власть быть ответственной.
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