Ющенко примет участие в специальном телемосте

Сегодня в 19.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте телеканала ICTV – телемосте с ведущими высшими учебными заведениями Киева, Харькова, Одессы и Черновцов.

Как сообщает пресс-служба Президента, среди главных тем разговора главы государства с будущими юристами: какая Конституция нужна Украине, как народ может руководить властью, может ли власть быть ответственной.