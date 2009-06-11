Тимошенко не исключает сговора Ющенко и Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что ее специально для дискредитации втянули в переговоры с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня в интервью «5 каналу».

«Я иногда, вот сейчас, когда все это разрушено, я даже думаю о том, не сговорились ли ЯНУКОВИЧ и ЮЩЕНКО между собой, чтобы втянуть меня в этот переговорный процесс, потому что они понимают, что для страны другого выхода нет. И я как человек, который сегодня несет ответственность перед людьми и перед будущим, как страна выйдет из кризиса, однозначно пошла на этот переговорный процесс. Я думаю, может, они меня втянули сознательно, для того, чтобы дискредитировать, потом так грубо «кинуть», как говорят в среде Партии регионов. Может, это было преднамеренно, такая программа спланированная», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, все случившееся свидетельствует о возможности специально рассчитанной кампании. «То, что сделалось из абсолютно позитивных и верных шагов, это говорит только о том, что это могло быть спланировано, рассчитано для такой мощной дискредитации. Но я хочу просто сказать этим людям, обоим Викторам, что можно так обращаться с ТИМОШЕНКО, возможно, у них такая мораль, такая совесть и уровень поведения, но нельзя так со страной обращаться. Вот что я хотела отметить», - подчеркнула премьер-министр.