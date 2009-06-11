Третьяков: коалиция не распадется

Народный депутат, первый заместитель лидера фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр Третьяков уверяет, что нынешняя коалиция не распадется.

«Я вам точно могу сказать, что она (коалиция. – Ред.) не распадется», - сказал он в четверг в программе «P. S. День-сити».

По его словам, фракция НУНС «очень довольна», что не состоялась широкая коалиция. Третьяков считает, что последние события объединили коалицию. «Это тоже своеобразный объединительный процесс», - сказал он.

«В коалиции есть четкое понимание, что такое демократия в стране и что нужно делать, чтобы ее сохранить», - цитирует "Главред" .