Выборы в 51 ОТГ: "Батькивщина" получила 31,6% голосов - Тимошенко

«Батькивщина» одержала победу на местных выборах в 51 ОТГ, которые состоялись 24 декабря, с результатом в 31,6% голосов.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила в понедельник, 25 декабря, на пресс-конференции в Киеве, объявляя результаты выборов депутатов-выдвиженцев от партий, которые базируются на данных протоколов с мокрыми печатями.

По ее словам, победу удалось достичь несмотря на административный ресурс действующей власти, подкуп, шантаж и запугивание.

«Батькивщина» получила больше всего депутатских мандатов:

В целом на выборах в ОТГ, которые состоялись 24 декабря, выбирали 1071 депутат, 80% из них выдвигались партиями.

Результат «Батькивщины» – 31,6% депутатов от выдвиженцев партий, БПП «Солидарность» – 19,4%:

Юлия Тимошенко отметила, что в сравнении с последними выборами в ОТГ партия «Батькивщина» улучшила свой результат и увеличила разрыв с ближайшим конкурентом, президентской БПП, до 12%.

Учитывая то, что местные выборы проходили практически во всех областях Украины, добавила политик, результаты являются репрезентативными для понимания уровня поддержки партий в людей.

«Результаты выборов и является настоящим рейтингом политических сил в отличие от заказных и проплаченных Банковой рейтингов», – убеждена Юлия Тимошенко.

Лидер партии убеждена, что при условии отсутствия фальсификаций и подкупа избирателей, у «Батькивщины» был бы в корне другой результат – до 40% поддержки, ведь «таких репрессивных, нечестных и сфальсифицированных выборов, которые проводит действующий президент в Украине, никогда не было, даже во времена Януковича».

В качестве примера Тимошенко привела ситуацию с лишением гражданства выдвиженца от «Батькивщины» главуТаировского ОТГ Хасана Хасаєва, манипуляции с голосованием на дому на Днепропетровщине и тотальный подкуп избирателей в Николаевской области.

Парламентарий также напомнила, что это пятая волна выборов в ОТГ за два года. На каждом этапе «Батькивщина» занимала первое место.

Юлия Тимошенко поблагодарила украинцев, поддержавших на выборах в ОТГ «Батькивщина» и другие оппозиционные силы, и выразила надежду, что народ Украины сможет победить систему, кланы и коррупцию и свободно сделать свой выбор на следующих президентских и парламентских выборах.

«Украинцы невероятные, удивительные и мудрее любые технологии и фальсификации. Вы бесстрашны, и мы вместе можем построить страну, за которую нам никогда не будет стыдно, которая будет самой сильной среди всех европейских стран», – подытожила Юлия Тимошенко.