За хранение порнографической продукции теперь можно сесть

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статью 301 Уголовного кодекса Украины" (об ответственности за хранение произведений, изображений или предметов порнографического характера).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 343 народных депутата из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, статья 301 Уголовного кодекса, где определяется ответственность за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, дополняется словом «хранение».

В соответствии с этой статьей, указанные деяния наказываются штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения.