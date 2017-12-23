В России заявили об "угрозе срыва мирного урегулирования на Донбассе" из-за оружия из США для Украины

Планы США о поставках вооружения Украине угрожают срывом процесса мирного урегулирования на Донбассе и мешают выполнению Минских договоренностей. Об этом статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил в комментарии “РИА Новости”.

По его словам, поставка любых вооружений Украине поощряет воинственное крыло в Киеве.

Как подчеркнул Карасин, поддержка Соединенными Штатами воинственных настроений "усиливает опасность срыва процесса урегулирования на Украине и ставит под сомнение перспективу выполнения Минских договоренностей".

"Тем более, это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн. долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.