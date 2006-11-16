Совет НСНУ не смог избрать руководство и ушел советоваться с регионами

Совет партии “Народный Союз Наша Украина” на своем сегодняшнем заседании не смог избрать руководство и перенес заседание на три недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Совета партии Евгений ЧЕРВОНЕНКО. Он отметил, что решение о переносе заседания было принято для того, чтобы посоветоваться с региональными организациями НСНУ по поводу руководства партии.

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА в разговоре с журналистами выразил мнение, что политсовет на своем сегодняшнем заседании принял решение, полностью отвечающее позиции почетного председателя НСНУ, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Помните, Президент Украины на первом этапе съезда сказал, что должны быть изменения, и то, что изменения происходят, вы видели”, - сказал В.БАЛОГА. Одним из изменений он считает избрание исполняющим обязанности председателя исполкома партии Александра РОПОТЕНКО. “Это человек, который мало говорит, но много работает”, - сказал В.БАЛОГА.

В качестве положительного момента он также отметил то, что есть понимание между старыми работниками политсовета и новыми по поводу того, что президиум должен формироваться снизу.

В свою очередь член совета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО сообщил журналистам, что на сегодняшнем заседании на должность председателя совета предлагались несколько кандидатур, в частности его кандидатура, Романа БЕЗСМЕРТНОГО, Юрия ЕХАНУРОВА и еще четырех представителей политсовета.

В то же время, по словам П.ПОРОШЕНКО, эти кандидатуры не будут предлагаться к обсуждению в регионах, поскольку, по убеждению членов политсовета, регионы должны сами предложить кандидатуры на должности председателя совета партии и членов президиума. “Хочу еще раз отметить, что это не закрытый клуб в количестве 80, 90 или 214 человек. Это позиция, которая дает возможность каждому члену партии лично повлиять на формирование позиции партии по поводу руководства партии, формирования президиума партии, председателя партии”, - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что консультации с регионами будут проводиться во исполнение решения съезда о проведении региональных форумов.

Как сообщал УНИАН, делегаты ІІІ съезда партии «Народный Союз Наша Украина», состоявшегося 11 ноября, приняли резолюцию «Об объединении оранжевых сил», в которой инициировано проведение региональных форумов “оранжевых сил” с целью объединения.