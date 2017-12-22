Пока Россия оккупирует части Украины, для Канады она будет оставаться агрессором: Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отмечает, что пока Российская Федерация будет оккупантом на территории Украины, Канада не перестанет говорить, что Россия является страной-агрессором.

Читайте такжеТурчинов: когда Россию признают агрессором, ездить туда смогут только разведчики и шпионыКак передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Канады сказала во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.

"В эти непростые времена мы стоим с Украиной, мы верим в важность украинского суверенитета, украинских границ, украинской территории. Мы признаем, и мы об этом везде говорим, что Россия является агрессором, что российская агрессия против Украины не принята международным сообществом. И мы об этом не перестанем говорить, пока Россия является оккупантом Украины. Я хочу, чтобы вы это знали - от нас и от всего, я бы сказала, Западного мира, это очень важно ", - отметила Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада солидарна с Украиной не только потому, что любит ее. "Но так как мы понимаем, что то, что Россия сделала против Украины, опасно для всего мира, для всего мирового порядка, и поэтому этот вопрос для нас абсолютно ключевой и абсолютно ключевой для всего Западного мира", - сказала Фриланд.

Также она добавила, что Канада очень гордится, что она была первой страной Запада в 1991 году, которая признала украинскую независимость.

"Мы правильно сделали тогда, и мы очень горды продолжить наше сотрудничество с вами, тем более в следующем году, когда мы будем возглавлять "Большую семерку", - сказала глава МИД Канады.

"Я думаю, что это праздник для нас всех, и прежде всего для украинцев важный праздник, потому что хоть сегодняшний момент непростой, 100 лет назад было еще труднее. И я думаю, что важно признать, какой прогресс был сделан Украиной и украинцами за эти 100 лет. Я убеждена, что победит демократическая, суверенная Украина", - подчеркнула Фриланд.