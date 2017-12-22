Пока Россия оккупирует части Украины, для Канады она будет оставаться агрессором: Фриланд
Россия является агрессором, и мы об этом не перестанем говорить, пока Россия является оккупантом Украины, заявила Фриланд.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отмечает, что пока Российская Федерация будет оккупантом на территории Украины, Канада не перестанет говорить, что Россия является страной-агрессором.
Читайте такжеТурчинов: когда Россию признают агрессором, ездить туда смогут только разведчики и шпионыКак передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Канады сказала во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.
"В эти непростые времена мы стоим с Украиной, мы верим в важность украинского суверенитета, украинских границ, украинской территории. Мы признаем, и мы об этом везде говорим, что Россия является агрессором, что российская агрессия против Украины не принята международным сообществом. И мы об этом не перестанем говорить, пока Россия является оккупантом Украины. Я хочу, чтобы вы это знали - от нас и от всего, я бы сказала, Западного мира, это очень важно ", - отметила Фриланд.
Она подчеркнула, что Канада солидарна с Украиной не только потому, что любит ее. "Но так как мы понимаем, что то, что Россия сделала против Украины, опасно для всего мира, для всего мирового порядка, и поэтому этот вопрос для нас абсолютно ключевой и абсолютно ключевой для всего Западного мира", - сказала Фриланд.
Также она добавила, что Канада очень гордится, что она была первой страной Запада в 1991 году, которая признала украинскую независимость.
"Мы правильно сделали тогда, и мы очень горды продолжить наше сотрудничество с вами, тем более в следующем году, когда мы будем возглавлять "Большую семерку", - сказала глава МИД Канады.
"Я думаю, что это праздник для нас всех, и прежде всего для украинцев важный праздник, потому что хоть сегодняшний момент непростой, 100 лет назад было еще труднее. И я думаю, что важно признать, какой прогресс был сделан Украиной и украинцами за эти 100 лет. Я убеждена, что победит демократическая, суверенная Украина", - подчеркнула Фриланд.