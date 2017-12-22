Глава МИД Канады об оккупации Крыма: важно не забывать о страданиях крымских татар

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркивает, что важно не забывать о страданиях крымских татар из-за оккупации Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фриланд заявила во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным после завершения двусторонней встречи в Киеве.

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"Я думаю, что очень важно нам всем не забывать о страданиях крымских татар. Я очень рада, что я имела возможность в Вене присутствовать на завтраке, посвященном крымским татарам, и услышать непосредственно как они рассказывали, что там происходит в Крыму", - сказала Фриланд.

Также она рассказала о своей встрече в Оттаве на этой неделе с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. "Мы долго общались, одна из главных тем - мы об Украине говорили. Это была одна из наших больших тем, и о работе Курта Волкера, спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины", - сказала Фриланд.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Вене прошло мероприятие, посвященное ситуации с правами человека во временно оккупированном Россией Крыму.

Во время мероприятия освобожденные из российского заключения заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров призвали международное сообщество продолжать давление на Россию.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Канады, Швеции, Литвы, Латвии, Украины, Эстонии, а также высокие представители США, Турции, Великобритании, Польши, Румынии, Дании, Норвегии.