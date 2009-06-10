Ющенко ввел новый профессиональный праздник
16:19, 10 июня 2009Политика
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Отмечать будут 4 июля
Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о введении в Украине нового профессионального праздника - Дня судебного эксперта.
Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном сайте.
Учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности, глава государства постановил отмечать День судебного эксперта ежегодно 4 июля.
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