Ющенко ввел новый профессиональный праздник

Отмечать будут 4 июля

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о введении в Украине нового профессионального праздника - Дня судебного эксперта. Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном сайте. Учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности, глава государства постановил отмечать День судебного эксперта ежегодно 4 июля.

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