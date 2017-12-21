"Осознавая последствия, они решились на такой шаг": посол рассказала, как Украина поставила безвиз с ЕС под угрозу

Украинские политики, которые продвигали законопроект о снижении независимости Национального антикоррупционного бюро, сознательно шли на это, хотя знали об угрозе прекращения безвизового режима.

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью "Европейской правде".

"Я не могу знать с уверенностью, кто стоит за этой конкретной инициативой. И я абсолютно убеждена, что люди, о которых идет речь, прекрасно осознавали, что международное сообщество жестко отреагирует на реализацию таких идей. Невозможно не понимать, насколько негативный характер это будет иметь для имиджа страны. Именно это нас больше всего беспокоит: что осознавая все эти последствия, они решились на такой шаг", - сказала Дюмон.

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Она отметила, что руководители государства несут политическую ответственность за все последствия решений, направленных на уменьшение независимости антикоррупционных органов.

"Люди, которые стояли у истоков этих атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти не достойны тех украинцев, которые отдали свою жизнь за будущее Украины", - сказала посол.

Дюмон также рассказала, что в ЕС внимательно следят за подозрениями о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховой – заместителя председателя Миграционной службы, которая на оперативном видео НАБУ предлагала за взятку оформить гражданство по фальшивым документам, – Ред.).

"Мы особенные внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - подчеркнула она.

Как сообщали СМИ, безвиз для Украины оказался под угрозой из-за "войны" властей против НАБУ.