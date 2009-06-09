Тимошенко о Конституции, СМИ, массовой истерии и праве владельцев

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что ее политическая сила не предлагала вносить изменения в Конституции Украины, которые предусматривали бы пролонгацию депутатских полномочий и ограничения для СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мне очень жаль, что до того, как официальный проект изменений в Конституцию со всеми необходимыми подписями был внесен в Верховную Раду, началась такая массовая, масштабная истерия, которая уничтожила работу, которая могла бы принести перед президентскими выборами нормальную Конституцию", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по ее словам, все проекты Конституции, “которые циркулировали в СМИ”, не идентичны тем, которые могли собрать большинство голосов в парламенте.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что опровергает заявления о том, что БЮТ предлагал пролонгацию полномочий депутатов Верховной Рады, и что проект изменений в Конституцию предусматривал ограничение деятельности СМИ.

В то же время она отметила недопустимость для владельцев СМИ формировать информационную политику, пользуясь правом собственности.