Ющенко не отказывался от участия в выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не отказывался от своих заявлений относительно участия в президентских выборах.

Об этом сказал сегодня в эфире “5-го канала” заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

Он напомнил, что на предыдущей пресс-конференции В.ЮЩЕНКО заявлял, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах.

“Пока Президент не отменял своих заявлений”, - сказал И.ПОПОВ.

Отвечая на вопрос ведущего, каким способом В.ЮЩЕНКО планировал не допустить внесения изменений в Конституцию, которые бы предусматривали избрание Президента в парламенте, И.ПОПОВ заметил, что у главы государства было несколько вариантов.

На уточняющий вопрос, была ли среди этих вариантов возможность досрочной отставки главы государства, И.ПОПОВ ответил: “Я бы не сказал, что планировал (досрочную отставку). Но я бы сказал, что такая возможность рассматривалась как самый крайний вариант”.