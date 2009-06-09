Ющенко не отказывался от участия в выборах
Разъясняет замглавы Секретариата
|Игорь ПОПОВ
Об этом сказал сегодня в эфире “5-го канала” заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.
Он напомнил, что на предыдущей пресс-конференции В.ЮЩЕНКО заявлял, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах.
“Пока Президент не отменял своих заявлений”, - сказал И.ПОПОВ.
Отвечая на вопрос ведущего, каким способом В.ЮЩЕНКО планировал не допустить внесения изменений в Конституцию, которые бы предусматривали избрание Президента в парламенте, И.ПОПОВ заметил, что у главы государства было несколько вариантов.
На уточняющий вопрос, была ли среди этих вариантов возможность досрочной отставки главы государства, И.ПОПОВ ответил: “Я бы не сказал, что планировал (досрочную отставку). Но я бы сказал, что такая возможность рассматривалась как самый крайний вариант”.