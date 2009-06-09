Тимошенко объяснила разницу между ее "ширкой" и "ширкой" Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО работает против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом она прокомментировала слова Президента о том, что Украина пережила ГКЧП.

«Президент страны, к сожалению, живет и работает против страны, и я думаю, что это разделяет почти каждый гражданин Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, громкие заявления главы государства об «украинском ГКЧП» сделаны для того, чтобы «лишить правительство возможности противостоять кризису, а страну – возможности получить логическую власть».

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что В.ЮЩЕНКО раньше инициировал подписание Универсала национального единства, коалицию с Партией регионов и выдвигал кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

Позже, по ее словам, как выяснилось, «ЮЩЕНКО просто пошел в плен к Партии регионов».

«Потом мы его в 2007 году вместе спасали из этого плена и полной пропасти. И спасли», -добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что во время нынешних переговоров о создании широкой коалиции дискуссии велись на равных позициях, и речь шла о входе Партии регионов в коалицию и неизменность курса развития государства.

«В этом существенная разница», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, В.ЮЩЕНКО заявил, что в последние две недели Украина, “по сути, пережила украинский вариант ГКЧП, когда за спинами людей хотели отнять демократию, соборность и независимость”. При его словам, осуществить мятеж Партии регионов и БЮТ не позволили общественность и журналисты.