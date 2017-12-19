Кернес подписал с ЕБРР соглашение о продолжении строительства метро в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес, избранный от партии «Відродження», подписал с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о финансовой поддержке строительства метро в Харькове.

Церемония подписания состоялась 19 декабря в Харьковском городском совете.

Документ, подтверждающий юридические, финансовые и технические договоренности по кредитованию дальнейшего прокладывания метро, подписали харьковский городской голова Геннадий Кернес и директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Так, благодаря соглашению город получил 160 млн евро на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена. Вторую часть кредитных ресурсов – также 160 млн евро предоставил Европейский инвестиционный банк.

Как отметил Геннадий Кернес, подписанное соглашение является победой всех харьковчан.

«Сегодня мы поставили точку в сложном переговорном процессе. За последние шесть лет была проведена колоссальная работа, чтобы получить финансирование для реализации проекта продолжения строительства третьей линии Харьковского метрополитена, приобретения нового подвижного состава и строительства на этой линии электродепо. Это были длительные, но очень эффективные переговоры. В результате мы получили прозрачный, тщательно проработанный проект, в успехе которого никто не сомневается. И сегодня, подписав соглашение, мы перейдем уже непосредственно к реализации воплощения проекта в жизнь. Я, как и все харьковчане, считаю это большой победой и поздравляю всех нас. И я верю, что мы проложим метрополитен!» – сказал городской голова.

Он отметил, что в результате бюджетной децентрализации Харьков увеличил объемы своих финансовых ресурсов, и это даст возможность городской власти софинансировать строительство метро.

В свою очередь Шевки Аджунер подчеркнул, что подписание соглашения с Харьковом стало для ЕБРР одним из крупнейших инвестиционных проектов этого года.

«Я бы хотел отметить роль городского головы Геннадия Кернеса и всех исполнительных органов в реализации этого проекта, направленного на то, чтобы сделать жизнь харьковчан более комфортной. Уверен, что все жители города по достоинству оценят ваши усилия по улучшению их быта за счет строительства новых станций метро. Этот проект станет своеобразным стандартом и примером, как надо реализовывать такие проекты в других городах», – сказал Шевки Аджунер.

Напомним, во время работы над Государственным бюджетом на 2018 год была учтена правка народных депутатов группы «Партия «Відродження», которая определяет механизм предоставления субвенции из госбюджета городскому бюджету Харькова на реализацию проекта «Продление третьей линии метрополитена в г. Харькове».

11 декабря руководители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка с участием Президента Украины Петра Порошенко подписали Соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена.

Итак, Харьков, заручившись государственными гарантиями на получение кредитных ресурсов в сумме 320 млн евро в открытие двух новых станций – «Державинской» и «Одесской», строительство Алексеевского электродепо и закупку 85 вагонов подвижного состава.