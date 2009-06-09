Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не предал никого, с кем стоял на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нет людей без греха. «Есть ли среди вас безгрешные люди? Нет. И перед вами грешный», - сказал Президент.

Он сказал, что его философия, когда он был банкиром, заключалась в том, чтобы быть подальше от политики, но ситуация изменилась: сначала он стал премьер-министром, а затем вышел на Майдан.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, он помнит всех, кто стоял с ним на Майдане. «Я хорошо помню, что часть из тех, кто стоял со мной, шли из соображений о карьере, другие – из соображений о своей выгоде, третьи – шли за идею», - подчеркнул Президент.

«Я сейчас перед вами, как перед иконой, хочу сказать, что я никого из них не обидел», - сказал он.

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что после победы на Майдане начался среди его сторонников раскол из-за дележа портфелей. «Там были одна женщина и один мужчина. Дальше вы все поймете», - сказал он.

Также Президент сказал, что многие из тех, кто был на Майдане, после того, как получили должности, не справились с этими должностями из-за нехватки профессионализма.

В.ЮЩЕНКО спросил, может ли он винить себя за то, что не мог заранее знать, кто чего стоит. «Вы хотите сказать, что на лбу у них было написано, кто они? Или я их пригласил из собственной выгоды?», - сказал Президент.