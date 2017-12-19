"Неблагодарное это дело": Саакашвили решил не устраивать митинги во время новогодних праздников

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников, сообщает LB.ua.

"Неблагодарное дело украинцев дергать на новогодние и рождественские праздники. Это связано только с этим", - заявил он журналистам в Апелляционном суде Киева, где сегодня рассмотривали жалобу на арест соратника Саакашвили Севериона Дангадзе.

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Саакашвили также пожаловался, что каждый марш его сторонников сопровождался провокациями. Последний чуть не завершился захватом Октябрьского дворца возле Майдана Независимости. "Поэтому, когда мы будем делать эти марши, нам нужен будет четкий механизм защиты от провокаций", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов. Такое решение было принято из-за столкновений сторонников Саакашвили возле Октябрьского дворца.