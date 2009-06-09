В БЮТ говорят, что они продолжают переговоры про «ширку»

Председатель парламентской фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО утверждает, что БЮТ не оставляет надежды на создание широкой коалиции и продолжает переговоры по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Их (переговоры) не останавливали с октября. Об этом наш лидер сказала. Мы не оставляем надежды и не будем останавливать (переговоры). Обязательно нужно продолжать», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он добавил: «Мы за объединение усилий, за создание широкого объединения усилий. Мы не оставляем надежды, будем бороться за то, чтобы состоялось объединение политических сил».

По словам И.КИРИЛЕНКО, такое объединение необходимо не только для внесения изменений в Конституцию, но для принятия законов, в которых нуждается Украина.

В то же время И.КИРИЛЕНКО отметил: «Конечно, на сегодня этот вопрос является чрезвычайно проблематичным, чтобы мы имели стабильное большинство».

Как отметил председатель фракции БЮТ, от того, что такое большинство не появилось, потеряла лишь Украина, а не какая-то отдельная политическая сила.