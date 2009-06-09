Яценюк не сбрасывает Ющенко со счетов

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА своими конкурентами на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос о двух его конкурентах на выборах А.Яценюк ответил: «Их трое. Я бы В.ЮЩЕНКО не списывал из счетов».

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает свои шансы в избирательной кампании А.ЯЦЕНЮК сказал: «А шансы зависят исключительно от вас».