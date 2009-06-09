Яценюк не сбрасывает Ющенко со счетов
11:22, 09 июня 2009Политика
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Ответ на вопрос о двух конкурентах
Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА своими конкурентами на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
На вопрос о двух его конкурентах на выборах А.Яценюк ответил: «Их трое. Я бы В.ЮЩЕНКО не списывал из счетов».
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает свои шансы в избирательной кампании А.ЯЦЕНЮК сказал: «А шансы зависят исключительно от вас».
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