Саакашвили предложил Порошенко провести переговоры

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили предлагает президенту Украины Петру Порошенко или его представителю провести переговоры с участием журналистов.

Как сообщает УНИАН, Саакашвили сегодня на митинге во время акции "Марш за импичмечмент" заявил, что информация о том, что он «договорился с барыгами и Порошенко» является «фейком».

«Какие бы фейки вам не подсовывали, но вот я перед вами - живой Михеил Саакашвили. Я вам говорю - мы готовы к переговорам и мы готовы договариваться только о одном - об отставке, об уходе из власти ... о возвращении награбленного. Вот об этом мы будем говорить», - подчеркнул он.

При этом Саакашвили добавил, что никогда «не договариваюсь с барыгами о каких-то «междусобойчиках-договорняках», никогда не договорюсь с ними о деньгах, никогда не буду торговать вашими интересами».

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Экс-президент Грузии заявил, что предлагает Порошенко встречу или его представителю только «под камеры, с участием народа», и разговор будет «только об одном - как они возвращают деньги, как закрывают коррупционные схемы, как привлекают к ответственности своих кумовьев, прихлебателей, подхалимов ... и как они убираются к чертовой матери».

«Закулисных договоренностей, к которым все привыкли, от меня никогда не будет, и даже не надейтесь, даже если вы меня будете пытать, бить, убивать", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, вчера экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал украинцев выйти завтра на очередной "Марш за импичмент" и заявил, что в переговорах со всеми политическими субъектами по ряду вопросов не может быть никаких компромиссов.

На своей странице в Facebook Саакашвили написал: "Мы должны выйти на марш, чтобы удержать власть от последнего шага, который сделает ее диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы! Когда я говорю о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Банковую, - они нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни - нам необходимо разговаривать", - заявил он.