Герман говорит, что 5 июня Януковича не было в Украине

Переговоры о создании широкой коалиции провалил не Виктор Янукович. Так опровергла обвинение Юлии Тимошенко, озвученное в воскресном телеобращении, депутат-регионал Анна Герман.

По ее словам, лидер Партии регионов просто не мог предлагать во время переговоров с БЮТ увеличить возрастной предел для кандидатов в президенты до 50 лет, потому что в пятницу 5 июня Виктора Януковича вообще не было в Украине. А именно в этот день, как уверяла Юлия Тимошенко, ее политическая сила отказалась поддержать внесение в Конституцию изменений, согласно которым кандидатом в президенты мог быть избран только человек, не младше 50-летнего возраста.

Анна Герман: "Пятого июня целый день с раннего утра и до утра субботы Виктора Федоровича не было в Украине. Следовательно, он никак не мог встречаться с Тимошенко и не мог говорить с ней о возрастном цензе".

5 канал