Как Украина хочет выбирать президента (опрос)

Подавляющее большинство украинцев считает, что выборы Президента Украины должны проводиться исключительно всенародным голосованием граждан - 78,2% и лишь у 4,3% - противоположное мнение.

Такими являются результаты всеукраинского телефонного опроса «Какой механизм выборов Президента поддерживают избиратели Украины?», проведенный Киевским институтом проблем управления имени Горшенина с 3 по 6 июня 2009 года.

83,4% опрошенных респондентов негативно относятся к идее проведения выборов Президента в Верховной Раде, в том числе 65,2% - полностью негативно, 18,2% - скорее негативно. 7,2% опрошенных характеризуют идею проведения выборов президента в парламенте положительно, в том числе 2,1% - полностью положительно, 5,1% - скорее положительно. Не имеют четкой позиции по этому вопросу 9,4%.

В первую очередь респонденты уверены, что выборы Президента в Верховной Раде приведут к негативным последствиям, таким как: узурпации власти – 28,3%, усиление коррупции – 27,5%, отсутствия отчетности власти перед избирателями – 26,4%.

В то же время меньшая часть респондентов обращает внимание на позитивные последствия такого нововведения: 8,9% ожидают уменьшения расходов партий на выборы, 8,2% - экономию бюджетных средств во время кризиса, 7,3% - политическую структуризацию общества, 5,1% - отсутствие фальсификаций на выборах Президента, 4,5% - уменьшение политизации общества.

23,4% опрошенных отметили, что им тяжело оценить последствия таких изменений механизма выборов Главы государства.

Против продления полномочий действующей Верховной Рады выступают 79,3% респондентов (из них полностью негативно - 57,8%, скорее негативно – 21,5%). 7,1% видят в продлении полномочий парламента позитивные моменты, в частности 2,3% относятся к этому полностью положительно, 4,8% - скорее положительно. 13,6% респондентов не определились с отношением к идее продления полномочий ВР.

Телефонный опрос проводился с 3 по 6 июня 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего были опрошены 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,8%.