В Одесской области будет реализован самый масштабный в стране проект модернизации системы противопожарной безопасности – Степанов

В Одесской области будет реализован самый масштабный в стране проект модернизации системы противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

«После трагедии в детском лагере «Виктория» у нас нет другого пути. Мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. 132 объекта – это школы, больницы, интернаты – будут оснащены согласно самым жестким требованиям к пожарной безопасности, - отметил Максим Степанов. – Проверки показали, что на многих объектах соцсферы отсутствуют такие важные элементы пожарной безопасности, как запасные выходы, сигнализация, гидранты, не говоря уже об огнетушителях».

По данным Одесской ОГА, проект модернизации системы противопожарной безопасности предусматривает затраты из областного бюджета на сумму 111,2 млн. грн.

В ночь на 16 сентября в Одессе на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошел пожар. Загорелся двухэтажный деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка. Двое детей погибли.