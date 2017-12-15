Конфликт силовиков: Горбатюк написал более 80 жалоб на заместителей главы ГПУ и две на Луценко

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, заявил, что написал уже более 80 жалоб на заместителей прокурора, и еще две на самого генерального прокурора Юрия Луценко. В то же время комментируя конфликт с руководством, отметил, что "личного мотива там нет". Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает ZN.ua.

Читайте такжеВсего 49 приговоров, из них реальных - 2: Горбатюк рассказал о результатах расследования дел Майдана (видео)

"Это вопрос принципов, отстаивание их. Я отстаиваю принцип, что должен действовать закон. У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – "своим все, для врагов – закон", – сказал он.

Горбатюк заявил, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.

"Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение", - рассказал он.

Перечисляя примеры, он назвал дело Клименко, Злочевского, расследование в деле о вышках Бойко, экономические эпизоды по Захарченко, один из эпизодов по Присяжнюку, дела в отношении судей Апелляционного суда и судей Высшего админсуда".

"Я их (жалобы, - ред.) не считал, но мне управляющий заместитель сказала: "Вы только тем занимаетесь, что пишете" и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса", – подчеркнул он.

Кроме этого, он отметил, что непосредственно на генпрокурора на Луценко он подал две жалобы.

"Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Горбатюк также заявил, что НАБУ не устраивает действующих чиновников.