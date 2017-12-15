Конфликт силовиков: Горбатюк написал более 80 жалоб на заместителей главы ГПУ и две на Луценко
Горбатюк посетовал, что его жалобы на бездействие Луценко не удовлетворил районный суд.
Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, заявил, что написал уже более 80 жалоб на заместителей прокурора, и еще две на самого генерального прокурора Юрия Луценко. В то же время комментируя конфликт с руководством, отметил, что "личного мотива там нет". Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает ZN.ua.
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"Это вопрос принципов, отстаивание их. Я отстаиваю принцип, что должен действовать закон. У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – "своим все, для врагов – закон", – сказал он.
Горбатюк заявил, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.
"Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение", - рассказал он.
Перечисляя примеры, он назвал дело Клименко, Злочевского, расследование в деле о вышках Бойко, экономические эпизоды по Захарченко, один из эпизодов по Присяжнюку, дела в отношении судей Апелляционного суда и судей Высшего админсуда".
"Я их (жалобы, - ред.) не считал, но мне управляющий заместитель сказала: "Вы только тем занимаетесь, что пишете" и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса", – подчеркнул он.
Кроме этого, он отметил, что непосредственно на генпрокурора на Луценко он подал две жалобы.
"Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять", – подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Горбатюк также заявил, что НАБУ не устраивает действующих чиновников.