НАБУ не устраивает действующих чиновников - Горбатюк

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк инициативу о назначении агентов НАБУ путем открытого конкурса считает "очередным шагом, чтобы ставить (агентству – ред.) палки в колеса".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я смотрю, что НАБУ, исходя из того, что они дают результат, действующие высокопоставленные должностные лица привлекаются к ответственности, такого раньше не было. Соответственно, по моему мнению, НАБУ не устраивает действующих чиновников и есть системное противодействие ему и попытки дискредитировать. Это очередной шаг, чтобы ставить палки в колеса", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ сорвали операцию по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В свою очередь Луценко раскритиковал работу НАБУ и высказал мнение, что работники агентства совершили провокацию против чиновника миграционной службы.

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Также он заявил, что штатные негласные сотрудники антикоррупционного бюро не проходили конкурс перед назначением на должности.

Кроме того, 1 декабря в Генпрокуратуре заявили о выявлении в частном доме «тайный офис» НАБУ, где незаконно хранилась документация с грифом «секретно».

4 декабря в ГПУ сообщили, что пригласили на допрос агентов НАБУ Екатерину Сикорскую и Сергея Титенкова, которые фигурируют в уголовном производстве по факту провокации взятки сотруднику миграционной службы.

По данным спикера ГПУ Андрея Лысенко, следователи будут выяснять, как были назначены на должности эти агенты, также есть вопросы относительно допуска Сикорской и Титенкова к государственной тайне, и законности использования ими специальной аппаратуры, не зарегистрированной в СБУ.

Вместе с тем спикер ГПУ не сообщил, на какой день их пригласили на допрос. В НАБУ отвергают все обвинения генпрокурора в нарушении законов.