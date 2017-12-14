В Беларуси украинские и грузинские чиновники проводят тайные переговоры по экстрадиции Саакашвили - СМИ

Грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что в Беларуси проходят секретные переговоры между главой Службы государственной безопасности Грузии Вахтангом Гомелаури и украинскими чиновниками по вопросу экстрадиции Михеила Саакашвили из Украины.

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"Украина и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури - обсудить подробности", - говорится в сообщении "Рустави-2".

Служба госбезопасности Грузии подтвердила информацию о том, что Гомелаури находится в Беларуси, однако причиной визита указывается участие в праздновании 100-летия белорусской Службы безопасности.

Напомним, 5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал записи разговоров экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили с соратником экс-президента Украины Виктора Януковича, украинским бизнесменом беглым Сергеем Курченко и соратников Саакашвили с доверенным лицом Курченко.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.