Ющенко: распустить парламент сейчас невозможно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что разрешить нынешнюю ситуацию в Верховной Раде путем проведения внеочередных выборов сейчас невозможно из-за отсутствия законных оснований.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня во время интервью группе иностранных СМИ.

«На сегодня это не тот сценарий, на который нужно обращать внимание, потому что я не вижу законных оснований для таких действий», - сказал Президент, отвечая на вопрос о возможностях роспуска парламента.

«Мы не имеем сейчас конституционных возможностей этой дорогой идти», - считает Президент. Он напомнил о назначении таких выборов, которое соответствующими указами было в прошлом году совершено в октябре-ноябре. Тогда, по его убеждению, это было целесообразно и могло привести к формированию эффективного большинства в парламенте.