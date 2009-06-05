Идея выбирать Президента в парламенте экспертам и нравится, и нет

Политические эксперты в целом одобряют идею избрания Президента в парламенте, однако подчеркивают принципиальные условия. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему "Будет ли широкая коалиция "широкой"?.

В частности, директор консалтинговой группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что говорить о создании широкой коалиции исключительно для преодоления последствий экономического кризиса было бы полуправдой.

«Без изменения политической среды, без изменения Конституции создавать коалицию нет смысла», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что избрание Президента парламентом является привычной практикой во многих европейских государствах и не может трактоваться как ограничение прав граждан. И это могло бы быть выходом из сегодняшней сложной политической ситуации.

«Если мы посмотрим на рекомендации наших европейских партнеров, то наши партнеры в ЕС не возражают против избрания Президента в парламенте, но при одном принципиальном условии, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ. - Оно предусматривает существенное ограничение полномочий главы государства. Все понимают, что избирать Президента с теперешним объемом полномочий в парламенте - это не только нецелесообразно, это будет ошибкой с правовой и даже моральной стороны».

В свою очередь директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ заявил, что является однозначным сторонником выборов Президента в парламенте. Именно переход к чистой парламентской форме, по его мнению, является единственно правильным.

«То, что политические силы сейчас не могут в чистом виде реализовать парламентскую модель, не значит, что от нее нужно отказываться, - заявил он. - Путь в сторону парламентской республики является единственно правильным».

Однако М.ПОГРЕБИНСКОМУ не нравится норма о том, что Президента нужно избирать 300 голосами. Он опасается молдавского варианта, когда из-за недостатка одного голоса не удалось избрать председателя государства в парламенте.

«Считаю, что широкая коалиция – единственная возможность для Украины определить, идентифицировать национальный интерес, - говорит М.ПОГРЕБИНСКИЙ. - Поскольку любой другой вариант означал бы только навязывание одноцветной коалиции».

Эксперт считает, что политическая система должна вынуждать политиков искать компромиссы, что позволит выработать национальный интерес. И то, что БЮТ и Партия регионов делают шаг от провала, похвально, поскольку сейчас "супертяжелое положение, из которого нужно выходить".

В то же время медиаэксперт Диана ДУЦИК отметила, что следует искать консенсус не только среди политиков, но и в обществе, чтобы не было катастрофы и конфликтов.

«Предложения, которые готовятся политическим силами, должны быть восприняты обществом, чтобы новая Конституция была легитимной, - заявила Д.ДУЦИК. - Для меня как для журналиста и человека является очень важным вопрос свободы, свободы как ценности. И очевидно, что в основе всех договоренностей должна быть свобода и права человека. Это нужно учитывать».

Кроме того, она обратила внимание на одну норму в варианте Конституции, размещенном рядом СМИ. По словам Д.ДУЦИК, настораживает статья документа, в которой речь идет о так называемой дезинформации, которая жестко карается. Ведь на основании этого пункта может появиться возможность контролировать СМИ.

«Мне хотелось бы, чтобы наши коллеги бывшие журналисты-народные депутаты, которые представлены во всех парламентских фракциях, обратили внимание на эту статью. Хотелось бы, чтобы ее исключили», - сказала медиаэкперт.