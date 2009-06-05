В Нашей Украине говорят, что Тимошенко с Януковичем введут цензуру

Народный депутат, член Совета партии «Наша Украина» Владимир ВЯЗИВСКИЙ прогнозирует введение цензуры и притеснение свободы слова в случае внесения изменений в Конституцию по версии Партии регионов и БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, он сказал: «Создание такой схемы власти, которую предлагают ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ в своем проекте Конституции, уже предусматривает значительное сужение прав и свобод граждан. Поэтому не удивительно, что сужение свободы прессы у них занимает одно из приоритетных мест».

«Нетерпимость к прессе в целом присуща таким политическим объединениям, которые, скорее, можно назвать хунтой, чем коалицией», - отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

«Они могут не остановиться на пунктах Конституции, которые делают более жесткими условия работы средств массовой информации. Вполне возможно появление и законопроектов, которые позволят беспрепятственно убирать с дороги неугодные СМИ, как это уже с успехом делает российская власть. Учитывая, что БЮТ и Партия регионов действуют именно по российскому сценарию, аналогии здесь очевидны», - сказал депутат.

Как напоминает пресс-служба НСНУ, «проект Конституции от БЮТ и Партии регионов дополнен статьей 34-1 следующего содержания: «Государство обязано обеспечить деятельность общественного телевидения и радиовещания и гарантирует свободу деятельности средств массовой информации. Монополизация средств массовой информации органами государственной власти, объединениями граждан, отдельными лицами, использование средств массовой информации для дезинформации общества и в антиконституционных целях не допускается и карается по закону. Средства массовой информации, которые распространяют такую информацию, по решению суда лишаются лицензии (разрешения, свидетельства) без права восстановления».