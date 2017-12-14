Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент России Владимир Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в другое государство. Об этом Тиллерсон заявил на форуме вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, передает Голос Америки.

Читайте такжеТиллерсон назвал Украину, а не вмешательство в выборы, наибольшей проблемой в отношениях с Россией - СМИ"Одно дело, когда страны выбирают ту или иную сторону в конфликте – Россия выбрала сторону Башара Асада, а наш выбор был другим; но когда одна страна нападает на территорию другой – так продолжаться не может. Вторжение России в Украину является неприемлемым", - подчеркнул госсекретарь США.

Тиллерсон отметил важность разблокирования Минского процесса. "Эти переговоры были заморожены, когда я начал работать на посту и на нашей первой встрече Путин спросил, возможно ли назначить кого-то, кто бы напрямую работал с ним и с Кремлем над возобновлением переговоров. Я назначил посла Курта Волкера, чтобы он занимался этим вопросом", - заявил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что прекращение насилия на Донбассе является наиболее актуальным вопросом. "Там больше жертв среди гражданского населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%", - сказал он.

Кроме того, Тиллерсон напомнил, что и вопрос Крыма не снят с повестки дня. "Мы вернемся к вопросу о Крыме, - заявил Тиллерсон. - Я знаю, что Путин четко отметил, что этот вопрос не рассматривается, но со временем он появится".

Среди других возможных точек соприкосновения с Россией Тиллерсон отметил поиск возможностей для сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, однако подчеркнул важность противодействия гибридным действиям со стороны России. "Как известно, нам нужно будет продолжать противостоять гибридным враждебным действиям России. Мы это ощутили на наших выборах и мы получаем сообщения от многих стран, что они чувствуют то же самое. Я не могу понять, почему Россия считает, что это в ее интересах вредить свободным и справедливым выборам в других странах. Чего вы надеетесь достичь? Я этого не понимаю и никто не способен ответить на этот вопрос. Однако, мы ясно заявляем, что мы это видим и это надо остановить", - заявил Тиллерсон.

"Мы поддерживаем диалог – очень мощный диалог между военными и мощный дипломатический диалог и мы будем продолжать вести этот диалог, но, как мы говорим нашим партнерам в России – нам нужны хорошие новости. Нужно, чтобы в этих отношениях произошло что-то положительное, но сейчас мы не можем ни на что указать. Мы ждем, мы ждем", - сказал госсекретарь.