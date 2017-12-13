Следствие по преступлениям против Майдана завершено на 80% - Луценко

Основные дела низшего звена исполнителей преступлений против Майдана практически завершены. Среднее и высшее звено, которое убежало, сейчас возможно осудить только заочно.

Об этом эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело Майдана является делом номер один, в нем есть два больших блока. Первый из них - привлечение к ответственности людей, которые есть на территории Украины. Как правило это рядовые и среднего уровня исполнители преступного приказа о расстрелах мирных людей на Майдане. Всех, кого удалось установить, задержать, предъявить обвинения находятся в судах, их 280. Вдумайтесь. В разных квалификациях. Среднее и высшее звено, как вам известно, сбежало в Москву и некоторые на временно оккупированную территорию", - отмечает генпрокурор.

Читайте такжеГорбатюк обвинил Порошенко, Луценко и Авакова в затягивании расследований по Майдану

Кроме этого, Луценко добавил, что в делах Януковича, Захарченко, Якименко завершено следствие о государственной измене и суд дал разрешение на заочное осуждение.

"Это означает, что уже в следующем году по расстрелам Майдана начнется процесс и над этими тремя. Также завершено следствие, мы получили, или ждем последнего ответа из суда в отношении Азарова, Арбузова, Ставицкого, Клюевых и десятков других людей. Таким образом, я могу сказать, что основные дела Майдана и в отношении исполнителей и организаторов следствие завершено на 80%. Безусловно, еще есть чем заниматься и каждый руководитель следствия конечно хочет больше подчиненных, но у меня в главном следственном управлении 150 следователей. Мы также не можем 3 года держать людей только на этих делах", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование большинства уголовных производств относительно преступлений против участников акций Евромайдана в 2013-2014 годах завершено.