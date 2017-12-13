Полторак прокомментировал решение Канады разрешить поставки летального оружия Украине

Министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак отмечает, что Канада последовательно демонстрирует позицию поддержки Украины в борьбе за государственный суверенитет.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в социальной сети Facebook.

Читайте такжеКлимкин: Украине уже ничего не мешает получать оружие из Канады

"Приветствую чрезвычайно важное решение правительства Канады о включении нашей страны в перечень государств, в которые разрешен экспорт оружия и оборудования оборонного характера. Это убедительно демонстрирует последовательную позицию Канады по поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет, а также значительным практическим достижением в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Канадой, которая является одним из наших главных стратегических партнеров", - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, Канада внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие.

«В Контрольный перечень стран автоматического огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List) вносится правка путем добавления следующей страны в алфавитном порядке: Украина», - сообщает официальное издание правительства Канады Canada Gazette.

Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за поддержку в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.