У Ющенко намекают России, что не мешало бы извиниться

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что России не мешало бы извиниться за некорректные высказывания в адрес Украины относительно расчетов за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам.

«После того, как будет закончена проплата, мы имеем основания надеяться на извинения российской стороны за их непродуманные, некорректные, унизительные в отношении Украины и украинского народа заявления и сообщения, которые были распространены в последние дни на весь мир, и в первую очередь на Европу», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно заявляли о несостоятельности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению поставок газа в Европу уже в июне-начале июля.

Сегодня, 5 июня, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в течение часа майский платеж в размере 3,8 млрд. грн. за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром».