Рада отправила в отставку Еханурова

Верховная Рада Украины освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Против голосовали 18 народных депутатов.

Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Ю.ЕХАНУРОВ был освобожден от должности за установленные многочисленные случаи нарушения действующего законодательства. В частности, за незаконные операции со специальной техникой, которая была задействована в ликвидации объектов хранения ядерного оружия, незаконное создание Военно-медицинского управления Министерства обороны Украины, незаконное предоставление функций совещательным структурам в системе управления министерства и т.п.