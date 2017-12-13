Пентагон выделил миллионы на улучшение военной ИТ-инфраструктуры в Украине

Американская корпорация Black Box объявила о продлении контракта Пентагона на сумму $10,4 млн по оказанию услуг согласно контракту в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, передает Голос Америки.

Читайте такжеСенатор-соавтор документа о военной помощи Украине объяснил ее деталиКомпания по предоставлению услуг в сфере цифровых технологий расширит свое сотрудничество с Министерством обороны Украины. В течение следующих 12 месяцев, Black Box предоставит технику, программное обеспечение и услуги, чтобы расширить систему и обеспечить возможности по командованию, контролю, коммуникациям, компьютеров, разведки и наблюдения (C4ISR) большего количества пользователей в военных сооружениях вокруг страны.

«Мы очень довольны, что Армия США нас выбрала за наши усилия и гордимся тем, что мы является частью Инициативы помощи Украине в области безопасности», - заявил вице-президент компании Джефф Мюррей. «Этот проект усилит стойкость возможностей, которые уже были разработаны и построены Black Box и расширит их в середине Украины».

Корпорация Black Box была выбрана контрактником Армии США в сентябре 2016 года с целью разработки, развертывания, операции и поддержки Центра по кибербезопасности, Центра командования и контроля, системы медицинской информации и системы логистической информации Украины. В партнерстве с Армией США и Министерством обороны Украины, Black Box оказывает всестороннюю поддержку украинской армии – на фронте и вне его.

Субподрядчиками в этом контракте являются как американские, так и украинские компании.