Тимошенко и Януковичу советуют помнить об Уругвае

Партия регионов и БЮТ договариваются об объединении, потому что боятся проиграть на ближайших выборах. Так в эфире одного из телеканалов депутат Киеврады от Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский прокомментировал информацию о возможном создании широкой коалиции в составе Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.

По убеждению политика, граждане очень быстро дадут оценку такому объединению, которое перечеркивает демократические достижения нашей страны.

«Больше всех от такого объединения пострадает БЮТ, у которого уже были очень серьезные поражения на выборах в Киеве и Тернополе. Понятно, что нынешняя попытка скрестить бульдога с носорогом – это, фактически, попытка удержаться при власти, еще некоторое время побыть возле государственной кормушки», - отметил Андриевский.

Комментируя вероятные изменения в законодательство, оппозиционный политик подчеркнул: «Эти изменения явно незаконные. Пятая статья Конституции Украины прямо запрещает узурпировать власть. В Конституции четко сказано и о том, что невозможно изменять основной закон, если отменяются или ограничиваются права и свободы человека».

В подтверждение своих слов Дмитрий Андриевский прибег к исторической аналогии. «Подобные процессы происходили не так давно в Уругвае. Попытка двух правящих партий узурпировать власть, изменив конституцию, самостоятельно назначив президента и отсрочив выборы, закончились тем, что к власти пришли абсолютно новые политики, а авторы изменений попали под суд», - отметил политик.