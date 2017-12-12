На судилище в оккупированном Крыму продлили арест "агенту СБУ" Лимешко
Содержание под стражей Лимешко продлили по ходатайству следователей ФСБ.
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя сегодня продлил арест до 12 февраля 2018 года задержанному российскими силовиками по подозрению в совершении диверсий в аннексированном Россией Крыму гражданину Украины Геннадию Лимешко.
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Как передает ТАСС, содержание под стражей Лимешко продлили по ходатайству следователей ФСБ. В комментарии Крым.Реалии жена арестованного Ирина не подтвердила эту информацию, так как она не знает крымского адвоката, которого назначили ее мужу.:
Как сообщалось, ФСБ России заявила о задержании 12 августа в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.
Российские спецслужбы 15 августа обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.
В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».