На судилище в оккупированном Крыму продлили арест "агенту СБУ" Лимешко

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя сегодня продлил арест до 12 февраля 2018 года задержанному российскими силовиками по подозрению в совершении диверсий в аннексированном Россией Крыму гражданину Украины Геннадию Лимешко.

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Как передает ТАСС, содержание под стражей Лимешко продлили по ходатайству следователей ФСБ. В комментарии Крым.Реалии жена арестованного Ирина не подтвердила эту информацию, так как она не знает крымского адвоката, которого назначили ее мужу.:

Как сообщалось, ФСБ России заявила о задержании 12 августа в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Российские спецслужбы 15 августа обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».