В Украине под названием антикоррупционного суда работают аферисты (видео)

Пока мировое сообщество и украинская общественность подталкивают правительство к созданию антикоррупционного суда, под этим названием уже работают аферисты. Кто помогает аферистам и как работает очередная коррупционная схема, говорится в сюжете программы "Деньги".

Читайте такжеВ день борьбы с коррупцией ООН подсчитала ежегодный объем взяток в мире Общественная организация "Благотворительный фонд Антикоррупционные суды Украины" шантажирует предприятия, требуя от них деньги, чтобы тем не мешали работать. Основатели фонда Руслана Бронина и Анатолий Месяц хотят убедить, что защищают имидж Украины и борются с коррупцией.

Липовые суды проворачивают аферы с предложением помощи - навязчивой и главное не бесплатной, то есть не заплатишь таким антикоррупционерам - жди проблем.

На заводе под Киевом производят лекарства и импортируют за границу, бизнес прибыльный, поэтому на предприятие пришло письмо с предложением о сотрудничестве с благотворительным фондом. От завода Месяц хотел финансовой поддержки, к письму приложены счет-фактура на 20 тыс. грн и угрозы черным списком.

Такие письма получили и десятки других предприятий в стране. В случае отказа от сотрудничества, так называемые антикоррупционеры пишут жалобы во все возможные инстанции. После чего на предприятия приходят с проверками. А дальше атикоррупционеры намекают, что проще было бы заплатить.

В Минюсте говорят, что этот благотворительный фонд к защите от коррупции не привлекался.