"Жертвой будет вся страна": Холодницкий не исключает начала "войны" между НАБУ и ГПУ (видео)

На Западе недовольны конфликтами в правоохранительных органах в Украине. В Государственном департаменте США антикоррупционные органы Украины полностью поддержали. Об этом в интервью "ТСН.Тиждень" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Конечно, мы благодарны нашим западным партнерам за поддержку. Но говорить о зависимости от Запада я бы не стал. Первый ключевой месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США: "Мы вас поддерживаем на 1000%". Это дословно. Вторая фраза – это та, что все конфликты должны решаться правовым путем. Третья – если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть исследованы следствием и направлены в суд или закрыть производство. И так же, если детективы НАБУ, прокуроры САП совершили какие-либо противоправные преступные действия, они также должны нести ответственность. Но только по результатам объективного и независимого следствия. Точку должен ставить суд", - отметил он.

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При этом Холодницкий не исключает, что в случае отсутствия результата по преодолению конфликта между НАБУ и САП с одной стороны и Генпрокуратурой с другой может вспыхнуть настоящая война.

"На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, в итоге, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко договорились о сохранении независимости и повышении оперативного потенциала НАБУ.