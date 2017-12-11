Украина присоединилась к санкциям ЕС против "губернатора" Севастополя

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к принятым ранее санкциям Евросоюза против так называемого "губернатора Севастополя" Дмитрия Овсянникова.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС в понедельник, 11 декабря, передает Deutsche Welle.

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"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединяются к этому решению Совета (ЕС, - Ред.)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики решению Совета ЕС, а Евросоюз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Как сообщал УНИАН, ЕС внес в санкционный список так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Овсянникову запрещен въезд на территорию Евросоюза и закрыт доступ к банковской системе ЕС. В обосновании решения указано, что Овсянников был избран "губернатором Севастополя" на выборах 10 сентября 2017 года.

В ЕС напоминают, что в 2017 году Овсянников выступал с публичными заявлениями в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.