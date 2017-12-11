Суд по делу Ефремова продолжится 12 декабря - ГПУ

Суд по делу бывшего народного депутата от "Партии регионов" Александра Ефремова продолжится 12 декабря.

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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в Facebook. Отмечается, что сегодня в Старобельском районном суде Луганской области состоялось очередное заседание в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

В ходе судебного заседания были допрошены двое свидетелей стороны обвинения.

Первый свидетель, который по состоянию на февраль 2014 жил и работал в Луганске, сообщил обстоятельства проведения митинга возле Луганского облсовета в феврале 2014 года, на котором выступал Ефремов.

Второй свидетель - депутат Луганского областного совета - сообщил об обстоятельствах проведения сессий облсовета в феврале-марте 2014 года. В том числе он рассказал обстоятельства заседания сессии 2 марта 2014 года, на котором присутствовали народные депутаты Ефремов и Сергей Горохов. Тогда на заседании депутаты Луганского облсовета проголосовали за обращение, которым признали нелегитимными центральные органы исполнительной власти, сформированные Верховной Радой Украины.

Также, согласно его показаниям, депутаты проголосовали за то, что в случае невыполнения их требований, дальнейшей эскалации общественного противостояния и возникновения прямой угрозы жизни и здоровью населению Луганской области, депутаты оставляют за собой право обратиться за помощью к "братскому народу Российской Федерации ".

В ГПУ отметили, что судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 12 декабря в 10.00. Во время заседания запланирован допрос свидетеля обвинения.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика"; государственной измене.

13 января стало известно, что Ефремова конвоировали в Старобельска из Киева, где он находился под арестом за период с июля 2016 года.