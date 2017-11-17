Суд оставил экс-регионала Ефремова под стражей - адвокат

Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщается на странице Ефремова в Facebook со ссылкой на адвоката Андрея Смирнова.

По информации защиты, за почти год судебного разбирательства по делу допрошены более тридцати свидетелей.

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Также защита заявляет о недопустимости автоматического продления меры пресечения в виде содержания под стражей, основываясь лишь на тяжести возможного наказания.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская Народная Республика»; государственной измене.

13 января стало известно, что Ефремова конвоировали в Старобельск из Киева, где он находился под арестом за период с июля 2016 года.