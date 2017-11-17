Суд оставил экс-регионала Ефремова под стражей - адвокат
За почти год судебного разбирательства по делу допрошены более тридцати свидетелей.
Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова.
Об этом сообщается на странице Ефремова в Facebook со ссылкой на адвоката Андрея Смирнова.
По информации защиты, за почти год судебного разбирательства по делу допрошены более тридцати свидетелей.
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Также защита заявляет о недопустимости автоматического продления меры пресечения в виде содержания под стражей, основываясь лишь на тяжести возможного наказания.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.
Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская Народная Республика»; государственной измене.
13 января стало известно, что Ефремова конвоировали в Старобельск из Киева, где он находился под арестом за период с июля 2016 года.