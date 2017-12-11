Саакашвили в голодовке равняется на Тимошенко

Михеил Саакашвили во время перерыва в заседании Печерского суда рассказал, что голодает уже четыре дня и планирует дотянуть этот срок до недели.

Однако во время заседания он жевал жвачку. На вопрос журналиста ТСН он объяснил, что жует жвачку, чтобы не было плохого запаха изо рта.

В то же время пищи он не употребляет уже четвертый день, а пьет одну лишь воду.

"Говорят, если продержаться еще три дня, то есть уже не будет хотеться. Вот Юлия Тимошенко продержалась 28 дней", - отметил политик.

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После этого разговора Саакашвили выплюнул жвачку и ему впервые с начала заседания налили стакан воды.

После завершения перерыва адвокаты передали судье заявления о взятии Саакашвили на поруки нардепами, среди которых, в частности, Юлия Тимошенко. Судья приобщила их к делу.

Также адвокаты подали новое ходатайство - об отводе уже группы прокуроров. Согласно пояснениям защитников Саакашвили, доказательства стороны обвинения собирались незаконно.