В суде над Саакашвили появилась Тимошенко - обняла опального политика (фото, видео)

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко прибыла на судебное заседание Печерского районного суда Киева, где избирают меру пресечения лидеру партии «Движение новых сил», экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

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Как передает корреспондент УНИАН, Тимошенко объяснила журналистам, что пришла, потому что должна быть рядом с теми, кого "власть репрессирует".

"Тот же суд, тот же Киреев в кавычках, те же палачи, на самом деле все повторяется. И поэтому я считаю, что я должна быть рядом с теми, кого власть репрессирует, для того, чтобы просто еще раз сказать, что это политические репрессии, это расправа с оппонентами, что никакой справедливости в этих судах и силовых структурах не существует и надо защищать свободу, демократию, и, безусловно, Михеила Саакашвили, с которым сегодня так грубо ведут себя", - подчеркнула она.

Тимошенко выразила надежду, что сегодня Саакашвили отпустят.

Кроме Тимошенко, на судебное заседание прибыли народные депутаты из фракции «Батькивщина» Алена Шкрум, Игорь Луценко, внефракционные Дмитрий Добродомов и Юрий Деревянко.