Импичмент – красивое слово ни о чем

Скоро два месяца, как организаторы протестов в Киеве завлекают украинцев поддерживать «вече» выходного дня привлекательным словом – импичмент. Но будь этот тезис миллион раз красивым и востребованным, это нисколько не означает, что и организаторы, и активисты, и просто зеваки, наблюдающие за митингами издалека – через экраны телевизоров – понимают, о чем такой протест.

На сегодня импичмент выглядит просто приманкой – морковкой для ослика, тянущего в гору тяжелый груз. Поскольку, по факту, организаторы протестов (и сочувствующие им) из народных депутатов, не сделали ничего, чтобы такой способ отстранения президента страны от должности перестал существовать только в теории, и получил, наконец, некий четкий алгоритм.

В нынешнем созыве Верховной Рады было зарегистрировано всего три законопроекта, в которых речь идет об импичменте.

В нынешнем созыве Верховной Рады было зарегистрировано всего три законопроекта, в которых речь идет об импичменте. Первый «О порядке импичмента президента Украины» был зарегистрирован сразу после досрочных парламентских выборов, еще в ноябре 2014 года. Идеологами этой законодательной инициативы выступили Юлия Тимошенко и ее соратник по партии Андрей Кожемякин. Рассматривая документ, эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады акцентировали внимание депутатов, что законопроект повторяет ошибки аналогичных проектов (их регистрировали в 2011 и 2013 годах), но, в принципе, может быть принят в первом чтении и доработан. Тут-то и произошел первый конфуз – несмотря на то, что через комитеты Верховной Рады законопроект прошел оперативно, в декабре 2014 года, попасть в список документов, которые парламент намерен рассмотреть (если депутаты проголосуют за включение в повестку дня), он сумел лишь в сентябре 2015 года. Второй конфуз случился уже в феврале 2016 года. С началом очередной парламентской сессии у депутатов не хватило голосов, чтобы дать зеленый свет даже не импичменту, а гипотетической его возможности. Простыми словами, в повестку дня сессии депутаты законопроект не включили.

Когда же у депутатов найдется время проголосовать за включение его в повестку дня какой-нибудь из пленарных недель, вряд ли стоит загадывать.

Еще одну попытку довести до ума процедуру импичмента президента в Украине попытались сделать и парламентские «радикалы». Группа депутатов от Радикальной партии зарегистрировала законопроект «О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела об отстранении президента Украины с должности в порядке импичмента» в марте 2015 года. В Главном научно-экспертном управлении Рады снова отметили ряд несостыковок документа с действующим законодательством, и предложили дорабатывать законопроект в случае его принятия в первом чтении. Но… В повестку дня сессии он попал только 3 октября 2017 года. Когда же у депутатов найдется время проголосовать за включение его в повестку дня какой-нибудь из пленарных недель, вряд ли стоит загадывать.

Последняя (на сегодня) попытка проговорить порядок импичмента в этом созыве Верховной Рады была предпринята группой внефракционных народных депутатов совсем недавно. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения возможности отстранения президента Украины с должности в порядке импичмента» был зарегистрирован 7 декабря этого года. Но «судьба» предшественников этого проекта закона заставляет всерьез усомниться, что он будет вынесен в сессионный зал и рассмотрен до проведения очередных выборов Верховной Рады в 2019 году…

Пожалуй, организаторам акций протеста, эксплуатирующим слово «импичмент», стоит рассказывать об этом людям, которых они собирают на площадях.

Помимо этого, важно также говорить, что, на сегодня, согласно Конституции Украины, вопрос об отстранении президента с должности в порядке импичмента – прерогатива именно Верховной Рады. Если имеется подозрение, что глава государства совершил госизмену или другое преступление, 226 депутатов (как минимум) должны проголосовать за создание специальной комиссии (при участии специального прокурора и следователей) и, по результатам выводов комиссии, отправить эти результаты в Конституционный суд. После выводов КСУ о конституционности процедуры расследования специальной комиссии, а также выводов Верховного суда о том, что инкриминируемые президенту преступления имели место быть, депутаты (3/4 состава Верховной Рады) могут принять решение об отстранении президента от должности.

Еще один нюанс, на который организаторам протестов следует обратить внимание и озвучивать его своим сторонникам, состоит в том, кто будет рулить страной после импичмента.

Кстати, это вовсе не будет означать, что против президента будут открыты уголовные дела. Существующее описание процесса импичмента, согласно действующего законодательства, к этому не обязывает. Теоретически, судить главу государства, конечно, можно, но только после того, как он получит к своей должности приставку «экс».

Скажете, сложно и не работает? Да. Но, чтобы было менее сложно и работало, недостаточно просто выкрикивать слово «импичмент».

Еще один нюанс, на который организаторам протестов следует обратить внимание и озвучивать его своим сторонникам, состоит в том, кто будет рулить страной после импичмента. Спойлер – это будет отнюдь не лидер сегодняшних акций (или позиционирующий себя таковым).

Поскольку Украина – парламентско-президентская республика, если президента удастся подвинуть с насиженного места, исполняющим обязанности главы государства станет… спикер Верховной Рады. Причем, и.о. он будет до новых президентских выборов.

Поэтому, вынося за скобки все сложности и нереальность процедуры импичмента, на следующем «вече» все же хотелось бы услышать ответы на два вопроса. Вы уверены, что хотите сменить Порошенко на Парубия (ничего не имею против последнего, но, кажется, протестующих «за импичмент» не устраивает действующая власть в принципе)? Да, и готовы ли вы, наконец, это признать – что, собираясь под лозунгом «за импичмент», по сути, выходите на улицы за такую «смену власти»?

Татьяна Урбанская