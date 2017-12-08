Как "любители украинского" из Рады решили убить гордость Украины

Верховная Рада в бюджетную ночь 7 декабря приняла в первом чтении популистский законопроект «Покупай украинское, плати украинцам», который в случае его окончательного принятия убьет саму суть системы электронных государственных закупок Prozorro.

Законопроект активно проталкивали в Раде примерно со средины октября. Его инициаторами выступила группа народных депутатов, среди которых 12 представителей Блока Петра Порошенко, 4 представителя Народного фронта, 8 представителей Радикальной партии, 2 представителя Оппозиционного блока, по одному из «Батькивщины», «Самопомочи» и депутатской группы «Воля народа».

В день рассмотрения бюджета на 2018 год данный законопроект поддержали 241 народный депутат, среди которых 58 представителей БПП, 65 представителей Народного фронта, 35 представителей Оппозиционного блока, 24 депутата от группы «Видроження», 17 представителей Радикальной партии, 7 представителей «Батькивщины», 12 депутатов от «Воли народа» и 23 внефракционных депутата. Нормы законопроекта предусматривают, что если товар признан «отечественным», то его поставщик должен выиграть государственный тендер даже в случае, если его ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов. Чтобы товар признали «отечественным», нужно получить 23 справки. Более того, в действующем виде законопроект дает право правительству определять перечень преференциальных товаров и менять его. Если законопроект будет принят во втором чтении, то нарушит главный принцип системы Prozorro, благодаря которому и достигается экономия бюджетных средств - рыночную конкуренцию.

Если законопроект будет принят во втором чтении, то нарушит главный принцип системы Prozorro, благодаря которому и достигается экономия бюджетных средств - рыночную конкуренцию

Сейчас единственным критерием победы в конкурентной процедуре торгов является готовность участника тендера поставить заказчику удовлетворяющий его потребности товар за минимальную цену. Такой подход устраняет человеческий фактор и ограничивает возможности манипуляций с госзакупками.

С принятием закона станет сложно обосновать, почему в тендере побеждает участник с не самым лучшим ценовым предложением. По сути, законопроект говорит о следующем: чтобы победить на тендере в борьбе за деньги налогоплательщиков, нужно получить 23 справки. Не предложить лучшую продукцию по лучшей цене, не удовлетворить потребности государства наилучшим образом, а получить 23 справки! Ты можешь предложить цену на 43% хуже, чем конкуренты, и все равно выиграть!

Иными словами, если в тендере на ремонт дороги будет участвовать немецкая компания и областной автодор, у которого есть все необходимые справки, то у немцев нет шансов, а асфальт будут и дальше бросать лопатами в лужи за цену в 1,5 раза выше. И это за наши с вами деньги, которые пойдут не на медицину, не на образование, не на армию, а на поддержку схитрившего «украинского бизнеса».

Будет ли подобное законодательству стимулировать бизнес вкладываться в развитие? Ответ очевиден. Конечно нет, ведь достаточно получить у нужных чиновников необходимые справки и гарантировать победу во всех тендерах.

Более того, в украинских реалиях словосочетание «23 справки» неизбежно станут синонимами слова коррупция.

Что бы ни говорили по этому поводу инициаторы законодательных новаций, первостепенная задача госзакупок - это качественно построенные дороги, современное оборудование для госкомпаний, школ и медучреждений, экономичный и эффективный общественный транспорт, качественная инфраструктура для бизнеса. И все это - за минимально возможную цену.

Инициатива по разрушению Prozorro грубо нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и обязательства нашей страны в рамках Всемирной торговой организации

Каждому украинцу, с учетом низких пенсий, слабо развитого социального обеспечения и мизерных зарплат, уже есть кого поддерживать. Популисты в Раде почему-то решили, что за наши деньги нужно поддерживать бизнес, который неспособен выиграть рыночную конкуренцию, и, соответственно, неэффективен.

К тому же инициатива по разрушению Prozorro грубо нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и обязательства нашей страны в рамках Всемирной торговой организации. Не надо ходить к гадалкам, чтобы спрогнозировать, что другие страны введут зеркальные ограничения по участию украинских компаний в своих тендерах.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, в случае принятия законопроекта во втором чтении переплаты по госзакупкам могут составить десятки миллиардов гривен. И эти средства предлагается направить клубу держателей 23 справок! Конечно, система Prozorro не идеальна, но все же это один из немногих успехов в реальных реформах, а не их имитации после Революции достоинства.

Первоочередные задачи дальнейшего развития системы также хорошо известны: это распространение системы на допороговые закупки менее 200 тыс грн для товаров и менее 1,5 млн грн для работ, улучшение механизма обжалования тендеров в Антимонопольном комитете, а также усиление контроля и конкуренции со стороны бизнеса и общественности.

Вместо этого Рада приняла решение о фактическом убийстве системы в тот момент, когда малый и средний бизнес только начал верить в возможность победы в государственном тендере, а международные компании с хорошей репутацией и качественной продукцией получили первые госзаказы. К сожалению, очевидно, что ни первые, ни вторые справок не получат. А ведь только эффективный бизнес может обеспечить высокие зарплаты и экономическое развитие. Но ему, похоже, популисты и коррупционеры в Раде не рады.

Тем временем, каждый украинец между первым и вторым чтением законопроекта будет иметь возможность ответить на риторический вопрос, что важнее: качественная дорога, школа, детский сад, больница, оборудование для добычи и удешевления энергоресурсов или финансовое благополучие руководства госкомпаний, чиновников и бизнеса, приближенного к власти.

Максим Шевченко