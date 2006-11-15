В отношениях с Россией Тарасюк предлагает использовать древнеримский принцип

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отмечает, что Украина не намерена вести речь о расторжении соглашения о временном пребывании Черноморского Флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал сегодня, отчитываясь в Верховной Раде о выполнении возложенных на министерство задач.

“Никаких разговоров о расторжении соглашения о базировании ЧФ мы не вели и не собираемся вести”, - сказал он.

По словам министра, речь может идти только о надлежащем выполнении положений соглашений и законодательства Украины.

Б.ТАРАСЮК считает необходимым руководствоваться международными стандартами, главным из которых является древнеримский принцип - договоры должны выполняться. “Таким образом, все ратифицированные Верховной Радой соглашения с Россией, в том числе и о временном пребывании ЧФ в Севастополе, должны выполняться как Украиной, так и Россией”, - добавил он.