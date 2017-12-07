Отныне домашнее насилие в Украине официально является преступлением - Ирина Луценко





Верховная Рада приняла важные законопроекты, направленные на защиту женщин, детей, семей и прав человека в Украине. Отныне жертвы физического, психологического либо экономического насилия в семье будут защищены на уровне государства. Об этом в Facebookнаписала заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

Комментируя законопроекты, принятые парламентом в течение двух дней, она отметила, что проблема насилия в семье теперь вынесена на государственный уровень.

«У органов власти появились реальные механизмы защиты всех, кто пострадал от домашнего насилия. Будет профинансировано создание приютов, где жертвы домашнего насилия смогут пройти реабилитацию, получить психологическую и юридическую поддержку. Будет создана «горячая линия», куда могут обращаться за помощью жертвы домашнего насилия», - пояснила Ирина Луценко.

Она уточнила, что в течение года в органы правопорядка обращается 165 тысяч женщин, но реальное число жертв домашнего насилия, по оценкам экспертов, впятеро больше. Ежегодно в Украине от побоев собственных мужей гибнет 1,5 тысячи женщин, свидетелями и жертвами домашнего насилия становятся 3 миллиона детей. Поэтому криминализация домашнего насилия, создание системы защиты жертв и превенции крайне необходима.

«Теперь государство будет фиксировать такие случаи, полиция будет иметь полномочия реагировать, останавливать домашнее насилие. Для обидчиков предусмотрен целый комплекс мер – от коррекционной работы, административных мер до ареста и лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. На каждый случай такого позорного явления будет реакция государства. Домашнее насилие больше не останется проблемой одной семьи или человека, не замалчивается. После принятия этих законов все должны понять: домашнее насилие запрещено в Украине!», - заявила Ирина Луценко.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4952 о криминализации домашнего насилия. 7 декабря народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №5294 о предотвращении ипротиводействии домашнему насилию, а также законопроект №7277 о дополнительных мерах воздействия на злостных неплательщиков алиментов.