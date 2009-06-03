ВР будет держать интригу до следующей недели

Рассмотрев предложение Президента о неотложном внесении на рассмотрение сессионного зала предложенный Виктором Ющенко проект конституционных изменений, лидеры фракций парламента решили перенести этот вопрос на будущую неделю.

Об этом на заседании ВР сообщил спикер парламента Владимир Литвин, сославшись на результаты работы Согласительного совета.

В то же время он заявил, что решение относительно всех кадровых предложений и претензий депутатских фракций также коллегиально постановили отложить на следующую неделю.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Блока Литвина Игорь Шаров не исключает, что на следующей неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. (Как известно, согласно с графиком, на следующей неделе депутаты должны работать в комитетах и фракциях). Правда нардеп привязал такую возможность не к вопросам конституционной реформы, или кадровых назначений, а к созданию коалиции ПР и БЮТ, отметив, что «на этой неделе, скорее всего, новая коалиция создана не будет, потому что переговоры еще идут».